Rimini, ufficio postale di via Gambalunga amplia l'orario

Attualità

Rimini

| 12:38 - 29 Gennaio 2022

L’ufficio postale di Rimini 3 (foto da Google Street View).



L’ufficio postale di Rimini 3 (via Alessandro Gambalunga,40) amplia gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e sabato fino alle 12.35.



Lo comunica in una nota Poste Italiane che "coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, i 34 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio provinciale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App Ufficio Postale, BancoPosta, Postepay e il sito www.poste.it".