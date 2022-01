Liceo Musicale a Rimini la soddisfazione dell'amministrazione comunale

Attualità

| 08:01 - 29 Gennaio 2022

Liceo Einstein.

Il liceo Einstein dal prossimo anno scolastico avrà nel piano formativo anche l'indirizzo musicale e coreutico. Il comune di Rimini esprime "grande soddisfazione". Un indirizzo che "va ad arricchire l’offerta di formazione musicale del territorio". L'istituto superiore di studie musicali Lettimi "sarà un partner importante per il nuovo Liceo musicale" "Un risultato atteso, frutto di un percorso avviato già da tempo e ottenuto grazie alla solida collaborazione che si è instaurata tra i diversi attori istituzionali e non coinvolti, capaci di creare una rete pubblico-privata in grado di dare basi solide a questo nuovo percorso formativo” .