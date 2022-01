Calcio D, clamoroso al Forlì: mister Oscar Farneti rinuncia alla panchina

Sport

Forlì

| 19:16 - 28 Gennaio 2022

Oscar Farneti assime al suo vice Alfredo Cardinale.

Clamoroso al Forlì Calcio. Il tecnico Oscar Farneti, chiamato a sostituire Massimo Gadda dopo la sconfitta nella trasferta contro il San Donnino, dopo appena un allenamento – quello di giovedì – ha rinunciato alla panchina del club biancorosso. Nella giornata di venerdì il mister ex Savignanese non ha condotto il suo primo allenamento e ha comunicato alla dirigenza – seppure a malincuore - di rinunciare all’incarico. La società avrebbe insistito a lungo per farlo desistere dal suo proposito, ma tutto è stato vano.

“Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha offerto, ma ritengo che non ci siano i presupposti per svolgere al meglio il mio lavoro, cioè nella maniera in cui io sono abituato da sempre – spiega il tecnico Farneti che aveva chiesto di avere al su fianco Alfredo Cardinale – Spero di non creare dei problemi, ma appunto per questo ho preso questa decisione. Meglio evitare il rischio di trovarsi a fronteggiare delle problematiche tra qualche settimana perdendo così tempo prezioso e rendere ancora più difficile la risalita in classifica. Mi dispiace aver preso questa decisione perché Forlì e una ottima piazza alla pari di Rimini e Ravenna e mi sarebbe piaciuto tantissimo lavorare per questo club i cui tra l’altro ho giocato. La rosa è di valore, ci sono le possibilità di riscattarsi e di togliersi da questa difficile situazione di classifica con 20 partite a disposizione”. Chi andrà in panchina domenica contro l ‘Alcione? Probabilmente Mattia Graffiedi, il tecnico della Juniores. Poi si vedrà. Che si profili il ritorno di Massimo Gadda o addirittura quello di Beppe Angelini?

