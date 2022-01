VIDEO Lascia Rimini e si trasferisce per amore a Torricella tra quiete e tranquillità

Attualità

Novafeltria

| 08:41 - 30 Gennaio 2022

Ha scelto di trasferirsi per amore da Rimini a Torricella. Andrea ha 45 anni e ha sposato una ragazza del posto: Torricella, come tutte le piccole frazioni (fa parte del comune di Novafeltria) non offre i servizi di una città, ma nel contempo regala quiete e tranquillità, senza stressare con smog, traffico, parcheggi e ztl. Andrea, lettore di altarimini.it, felice per la sua scelta di trasferirsi nel placido entroterra, ha voluto omaggiare Torricella con questo video. Una risposta eloquente e positiva alla domanda: "Come ti trovi qui?". Le immagini raccontano questo antico borgo, che assieme alle altre piccole frazioni di Novafeltria (Ponte Molino Baffoni e Cà del Vento) conta 476 abitanti. Come tutti i piccoli paesi nel corso degli anni ha subito e sta subendo un lento spopolamento. Ci piace pensare che la scelta di Andrea possa essere il primo segnale di un'inversione di tendenza. A Torricella non ci sono scuole e i servizi non sono disponibili sotto casa, ma la vicina Novafeltria soddisfa la maggior parte delle esigenze dei cittadini. Dal punto di vista turistico, Torricella offre l'ara sacrificale preistorica, raggiungibile percorrendo un sentiero nella boscaglia. Si presume che l'ara fosse utilizzata per pratiche religiose pagane, poi destinata a un uso diverso, per la raccolta di acque piovane o come pestatoio. Torricella, con i suoi sentieri, offre molte possibilità per gli appassionati di cavallo e di Mountain Bike, inoltre è località inserita nel cammino di San Francesco.