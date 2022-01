Calcio RSM: Tre Penne in campo, mister Ceci: 'Sarà un campionato diverso'

Sport

Repubblica San Marino

| 18:48 - 28 Gennaio 2022

Il tecnico del Murata.

Domani pomeriggio riparte il campionato sammarinese di calcio dopo la sosta natalizia e lo slittamento di alcune giornate. Si riprende dalla terza giornata di ritorno, nella quale domenica il Tre Penne affronterà ad Acquaviva il Murata nel ‘derby di Città’.

“Torniamo in campo con mille interrogativi, dal momento che ci sono state tante situazioni che hanno cambiato qualcosa in ogni squadra – esordisce il tecnico Stefano Ceci -. Sarà sicuramente un campionato diverso. Già prima c’erano tante partite da disputare, ora il numero è aumentato e c’è sempre meno tempo per disputarle. Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione in questa ripresa sarà proprio la gestione dei tempi.”

L’impennata dei casi da Covid-19 e le numerose positività riscontrate anche nei vari club hanno causato alcuni ridimensionamenti durante gli allenamenti. Ceci afferma: “I problemi che abbiamo avuto noi li hanno avuti anche le altre squadre, in questi giorni stiamo recuperando in extremis cinque giocatori. Nell’ultimo mese coloro che sono sempre stati a disposizione si sono allenati molto bene e ho notato una gran voglia di tornare a giocare.”

Al momento la sessione di mercato del Tre Penne non ha fatto registrare nessun arrivo in entrata, ma i biancoazzurri sono pronti a riaccogliere Riccardo Pieri e Pietro Semprini. “Credo che i ritorni di Pieri e Semprini siano due ‘acquisti’ importantissimi per noi – dice Ceci-. Il primo è assente dalla seconda giornata a causa di un brutto infortunio; sta rientrando in gruppo da qualche settimana e sta recuperando. Per noi è un giocatore fondamentale e una volta reintegrato sono certo che ci darà una grossa mano. Semprini viene da uno stop procurato prima della sosta, si sta allenando bene negli ultimi giorni e non escludo un suo possibile impiego già nella gara di domenica.”

In settimana sono state diramate le convocazioni del neo ct della Nazionale sammarinese Fabrizio Costantini, sono quattro (Michael Battistini, Luca Ceccaroli, Davide Cesarini e Kevin Zonzini) i giocatori del Tre Penne presenti in lista con il ritorno tra i convocati di Cesarini. Ceci commenta: “E’ un vanto per noi avere dei giocatori in Nazionale. Io penso che i club debbano aiutare a rafforzare la Nazionale. Nello specifico di Davide (Cesarini, ndr) sono molto contento per lui: è un giocatore importante sia per noi sia per la Nazionale. Negli ultimi anni è stato fermo a causa di alcuni infortuni che lo hanno rallentato, ma mi auguro che possa tornare ai suoi livelli. Ultimamente sta facendo molto bene anche con noi e il fatto che sia tornato in Nazionale dimostra il suo buon lavoro".