Covid: nel riminese quattro decessi, tra cui un 44enne e una 46enne

Attualità

Rimini

| 17:00 - 28 Gennaio 2022

Bollettino Covid 28 gennaio 2022.

Quattro nuovi decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese: tre uomini di 44, 77 e 95 anni, una donna di 46 anni. L'Ausl Romagna, distretto di Rimini, ha registrato anche il decesso di un 88enne residente fuori regione. Considerando anche un altro paziente deceduto, non residente in Emilia Romagna, in regione sono stati in totale 30, età media 78 anni.



I nuovi casi nel riminese sono 1.326. In settimana finora 5523 casi, media 1370, in calo rispetto alla settimana scorsa (1683). In regione 16.941 contagi su 87.361 tamponi.



Sul fronte ricoveri, a Rimini aumentano a 13 i pazienti in terapia intensiva (+1), in regione calano a 147 (-2), 93 (-2) non vaccinati e 54 vaccinati con ciclo completo (stabile). Nei reparti Covid crescono nuovamente a 2611 (+1). L'Emilia Romagna rimane comunque in zona gialla. Questi sono i dati relativi all’Emilia-Romagna, validati dal ministero della Salute questa settimana: l’Rt regionale è 0,99, al di sotto della soglia epidemica di 1 (rispetto all’1,21 della scorsa settimana), l’incidenza dei nuovi casi è 2.732,8 ogni 100mila abitanti (rispetto a 2.797/100mila), l’occupazione dei posti letti Covid ordinari in area medica è al 29% (dal 27%) e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 17% (invariato).