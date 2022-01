Liceo musicale all'Einstein di Rimini, si parte nel settembre 2022

Attualità

16:31 - 28 Gennaio 2022

Liceo Einstein.



Dall'anno scolastico 2022-23 il liceo scientifico Einstein di Rimini offrirà nel piano formativo anche l'indirizzo musicale e coreutico. L'iter amminitrativo si è concluso dopo dieci anni con il provvedimento dell'ufficio scolastico regionale, come annunciato dall'amministrazione provinciale in una nota. Nel contempo è stata siglata una convenzione con l'istituto musicale Lettimi, che collaborerà al nuovo liceo musicale. "Va sottolineate inoltre l’importante rete di sostegno, anche finanziaria, attivata sul territorio, sotto la regia della Provincia e del Comune di Rimini, con la quale assicurare la sostenibilità del liceo sia in fase iniziale che nel medio-lungo periodo, una rete di sostegno funzionale, in particolare, all’acquisizione della strumentazione musicale necessaria alla didattica laboratoriale e costituita in partnership pubblico-privata", dichiarano il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi e il consigliere delegato Alice Parma, sindaco di Santarcangelo.