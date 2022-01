Lo speciale Burgman 400 è stato aggiudicato alla Concessionaria Suzuki Ugolini di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:56 - 28 Gennaio 2022

Il Burgman 400 firmato Van Orton. Foto Ballante.



I fratelli Giampiero e Paolo Ugolini della concessionaria Suzuki di Rimini si sono aggiudicati una speciale Suzuki Brugman 400 messa all'asta dalla casa motociclista giapponese. La moto, opera unica nel suo genere, è stata decorata dai fratelli artisti Van Orton, che hanno vinto un concorso online, indetto dalla Suzuki, per la miglior livrea rappresentante uno sport olimpico. I Van Orton hanno appunto realizzato l'opera "lo schermitore", che è stata stampata sulla livrea di una Brugman 400, messa all'asta su Charitytars e aggiudicata ai fratelli Ugolini con il prezzo di 7.930 euro. La moto, presentata all'ultima Eicma di Milano, è ora in esposizione alla concessionaria Ugolini di Rimini. Per le foto di rito, i fratelli Ugolini hanno scelto la fotomodella rumena, nazionalità sammarinese, Juliana Gabriela Petecariu.



Foto Ballante