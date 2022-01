Cade dal tetto di una casa, operaio portato via in elisoccorso

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:27 - 28 Gennaio 2022

Infortunio sul lavoro per un operaio, le cui generalità non sono ancora note, nel pomeriggio di oggi (venerdì 28 gennaio) a Canonica di Santarcangelo. I fatti sono avvenuti nel cantiere di una casa in via Canonica, civico 1041: l'operaio è caduto dal tetto - ma senza precipitare al suolo - e si è infortunato. Il ricovero in ospedale al Bufalini di Cesena è avvenuto con l'elisoccorso. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i Carabinieri di Santarcangelo e i Vigili del Fuoco.



