Mezzo milione di euro dalla Regione per sostegno studenti con disabilità

| 15:03 - 28 Gennaio 2022

Via libera dalla Regione al riparto, tra Comuni e Unioni di Comuni, delle risorse del fondo statale straordinario destinato agli studenti con disabilità delle scuole superiori: nel dettaglio all'Emilia-Romagna sono attribuiti oltre 9,3 milioni per garantire i servizi di trasporto e le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali.



In particolare alla Città metropolitana di Bologna vanno 1 milione e 984mila euro, alla provincia di Ferrara 896mila euro, a Forlì-Cesena 579mila euro, a Modena quasi 1 milione e 660mila euro, a Parma 887mila euro, a Piacenza 564mila, a Ravenna 800mila euro, a Reggio Emilia 1 milione e 368mila euro e alla provincia di Rimini 580mila euro.