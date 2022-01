Crisi piccoli cinema, persi 7 spettatori su 10: gli esercenti riminesi chiedono aiuto

Attualità

Rimini

| 14:36 - 28 Gennaio 2022

Un momento della conferenza stampa.



Le direzioni dei cinema Fulgor e Settebello di Rimini, del supercinema di Santarcangelo e della multisala Abbondanza di Gambettola rilanciano l'allarme per i piccoli cinema e invocano l'aiuto del mondo della politica, dopo un periodo natalizio drammatico per l'affluenza nelle sale: -75% rispetto al 2019. Crollo degli spettatori, non solo per il Covid, ma anche per la concorrenza delle piattaforme streaming, e pure un aumento dei costi, arrivati a una maggiorazione del 70%. La situazione è drammatica.



Si è discusso di diversi temi questa mattina (venerdì 28 gennaio) in una conferenza congiunta: presenti le direzioni dei quattro cinema (Elena Zanni, Roberto Naccari e Alessandra Biordi), i sindaci di Rimini e Santarcangelo. Gli imprenditori che gestiscono i piccoli cinema di tutt'Italia stanno dunque affrontando una lunga crisi, conseguenza del Covid, ma anche del boom delle piattaforme di streaming, e ora chiede "maggiori fondi e sussidi per la sicurezza dei lavoratori", nuove regole "che mettano al centro anche l'esercente, spesso schiacciato da logiche di distribuzione poco funzionali" e soprattutto inserire una finestra che regoli una volta per tutte il tempo di uscita di un film tra le sale e le piattaforme: troppo esiguo, secondo gli esercenti, il periodo di 30 giorni.



Al governo gli esercenti chiedono "misure di sostegno al lavoro e al reddito, proroga della cassa straordinaria per Covid-19" e facilitare l'accesso agli ammortizzatori sociali, "fino a quando la fase di picco della pandemia non sarà superata".