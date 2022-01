Sport

Rimini

| 14:16 - 28 Gennaio 2022

Diop della Sammaurese.

Nel girone D della serie D sono rinviate le seguenti partite in programma domenica: Sammaurese-Fanfulla e Lentigione - Seravezza: quest'ultima in quanto gli esiti dei test per il Covid-19 ai quali si è sottoposto il gruppo squadra del Lentigione hanno evidenziato un numero di positività tale per cui la Società, nel rispetto del protocollo sportivo, ha avanzato la richiesta di rinvio.

Sabato si giocano: Progresso-Correggese, Ravenna-Real Forte Querceta, Tritium-Aglianese.