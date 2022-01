Caro bollette, "la regione sospenda addizionale sul gas"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:04 - 28 Gennaio 2022

Municipio di Santarcangelo.



Il consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per lunedì 31 gennaio alle ore 19.30, in modalità video conferenza/compresenza per i consiglieri comunali e in modalità video conferenza per il pubblico (in diretta streaming sul sito https://santarcangelo.civicam.it/).



In discussione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Danilo Nicolini (Lega Salvini premier Romagna) relativo alla richiesta di sospensione addizionale regionale sul gas naturale. Il consigliere Marco Fabbri (Partito Democratico) illustrerà la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria di Santarcangelo di Romagna alla Senatrice Liliana Segre. Il consigliere Patrick Francesco Wild (Pensa-Una mano per Santarcangelo), infine, introdurrà la mozione per l’adesione del Comune di Santarcangelo alla Rete per l’Integrità e la Trasparenza, promossa dalla Regione Emilia-Romagna.



La seduta si occuperà anche della variazione al bilancio 2022-24 (esercizio 2022), del regolamento del Museo Etnografico e del Museo Storico Archeologico, della convenzione tra la Provincia di Rimini e il Comune di Santarcangelo per l’esercizio congiunto delle funzioni di segreteria, dell'ordine del giorno relativo alla definizione dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri.