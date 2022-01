Coriano: 17 automobilisti sanzionati per guida con il telefonino in mano

Attualità

Coriano

28 Gennaio 2022

Polizia Municipale di Coriano.



Tempo di bilanci per il presidio di polizia locale di Coriano. Nel 2021 sono stati eseguiti 1714 servizi, tra essi 90 legati alla rilevazione della velocità degli automobilisti con gli autovelox. Le pattuglie dislocate sul territorio corianese in totale sono state 720. I verbali elevati per irregolarità al codice della strada sono stati 21.156: 17 quelli per conducenti sorpresi alla guida con il telefonino, 28 per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Venti i sequestri e i fermi di veicoli, 3 gli incidenti rilevati: in presenza di incidenti, i rilievi di legge vengono effettuati dall'Infortunistica del comando di Riccione, essendo la Polizia Locale di Coriano un servizio intercomunale con Riccione e Misano.