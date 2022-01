Nuova tribuna per il campo sportivo di Santa Giustina

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:00 - 28 Gennaio 2022

La nuova tribuna.



Il campo sportivo di Santa Giustina ha una nuova tribuna: sono stati infatti completati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione dell’opera, costata complessivamente 37mila euro. Realizzata in accordo con la società che ha in gestione l’impianto sportivo, la nuova tribuna consentirà di accogliere appassionati e genitori che seguono le partite e gli allenamenti dei ragazzi. Fissata al suolo con una soletta di fondazione spessa 30 centimetri, posata a sua volta su uno strato di pietrisco stabilizzato altrettanto alto, è collocata al confine di una proprietà privata, a una distanza inferiore rispetto a quella consentita dal Regolamento urbanistico edilizio: il 23 dicembre 2020 il Consiglio comunale aveva approvato una deroga al Rue prevista per gli impianti di pubblica utilità, dopo che il progetto aveva già ottenuto le necessarie autorizzazioni sismiche e paesaggistiche.