Rimini, sfondamento del sottopassaggio stazione: ecco le modifiche alla circolazione

| 13:17 - 28 Gennaio 2022

Rendering dei lavori del nuovo sottopassaggio della stazione.



A Rimini stop alla circolazione stradale nel tratto tra via Monfalcone. Entrano nel vivo i lavori per lo sfondamento del sottopassaggio centrale e il superamento della separazione tra zona mare e il rinnovato piazzale Cesare Battisti ed entrano in vigore le modifiche alla circolazione. Esse riguardano in particolare la via Monfalcone, interrotta all'altezza di via Paolo Mantegazza, con l'obbligo della svolta a sinistra per i conducenti dei veicoli, che potranno proseguire in direzione mare fino all'incrocio con piazzale Carso, percorribile con dopo senso di marcia. Provenendo poi da Piazzale Carso - per i veicoli che devono perseguire in direzione sud - si potrà svoltare a destra nella via Trieste che è a senso unico mare monte, per poi immettersi di nuovo nella via Monfalcone e proseguire verso Piazzale Kennedy.



"A conclusione dei lavori è prevista la definitiva pedonalizzazione del Piazzale Carso riqualificato, che diventerà un parco-piazza realizzato coerentemente con le linee guida progettuali del Parco del mare", evidenzia l'amministrazione comunale in una nota.