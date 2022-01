Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:40 - 28 Gennaio 2022

Scuola Allende.

L'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha completato in questi giorni l'intervento di ripristino del muro di recinzione e delle pareti esterne della scuola comunale dell'infanzia "Salvador Allende". Per circa 7.000 euro, "il look dell'istituto è stato rinnovato con un giallo verde brillante, così che per i bambini possa essere sempre più ospitale e accogliente l'ingresso nella propria scuola", spiega l'amministrazione comunale in una nota.