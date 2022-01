Calcio D, il Prato trova un bomber giramondo: Kevin Gissi (ex Piacenza)

Sport

| 12:34 - 28 Gennaio 2022

Nelle ultime ore il Prato ha inserito nei ranghi l’attaccante argentino Kevin Gissi in uscita dal Piacenza, classe 1992 (1,87), di passaporto svizzero: ha già giocato in sette paesi distribuiti su due continenti: Argentina (Arsenal, Rivadavia, Morón ed Estudiantes de Rio Cuarto), Ecuador (Técnico Universitario), Lettonia (Jurmala), Uruguay (Fénix e Rampla), Svizzera (Servette), Spagna (Alcoyano, Badalona e Sant Andreu) ed infine Italia, con cui ha vestito le maglie di Cuneo e Piacenza. Proprio con la squadra piacentina, nella prima parte della stagione, nel campionato di serie C ha totalizzato sei presenze. Giovedì si è allenato con i nuovi compagni: sarà annunciato a ore e vedremo se farà parte della squadra che affronterà il Rimini. Da segnalare che sono stati diversi i movimenti del club toscano nella sessione di riparazione del mercato.