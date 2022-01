Un nuovo mezzo per Auser Emilia Romagna consegnato a Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:25 - 28 Gennaio 2022

La consegna del mezzo ai volontari.

Il mondo del volontariato d'ora in avanti in Valconca potrà contare su 'quattro ruote' in più. Si è svolta nei giorni scorsi in piazza del Popolo a Morciano di Romagna la cerimonia di consegna ad Auser Emilia-Romagna di un Fiat Doblò Xl fornito dall'azienda Pmg Italia Spa. Il mezzo sarà messo a disposizione dei volontari Auser che operano nel territorio della Valconca e sarà utilizzato per il trasporto e l'accompagnamento dei cittadini più deboli, come persone con disabilità o anziani non autosufficienti. Un servizio diventato ancora più importante durante la pandemia e con lo svolgimento della campagna vaccinale, che ha visto Auser in prima linea con centinaia di mezzi e migliaia di uomini per garantire interventi capillari su tutto il territorio nazionale. Alla cerimonia erano presenti il vice sindaco di Morciano di Romagna Andrea Agostini e il sindaco di Saludecio Dilvo Polidori, in rappresentanza di Comune di Morciano e Unione Valconca, oltre al presidente di Auser Rimini, Massimo Fusini e a Fabbri Gabriele (Pmg Italia). Un sincero ringraziamento, da parte delle istituzioni e di tutti i presenti, è andato "alle aziende del territorio, che con il loro prezioso contributo hanno reso possibile la consegna di questo mezzo che andrà ad ottimizzare e facilitare l'importante lavoro dei volontari. Grazie alle aziende per aver dimostrato, ancora una volta, di avere a cuore il benessere, non solo economico ma anche sociale, del loro territorio".