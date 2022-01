Covid, sindaco Rimini: "A Pasqua apriamo, è il momento di programmare gli eventi"

| 11:01 - 28 Gennaio 2022

Ripartire il prima possibile con eventi, programmazione, lavori. Il tutto tenendo in debito conto la situazione pandemica. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, nel suo intervento al consiglio comunale del 27 gennaio, torna a sollecitare il tessuto riminese a reagire per uscire dalla difficile situazione generata dalla pandemia, facendolo in sicurezza. Il sindaco invita a "trovare una strada vera e concreta di convivenza con il virus" e a ritornare a programmare anche a breve termine. L'intenzione è di "ripartire ’normalmente’ a primavera. Rimini chiede di agire e dare respiro a una ripartenza che non può attendere oltre poche settimane." La città non attende e già c'è una importante programmazione di eventi a partire da marzo 2022. Fiere come Sigep, Beer attraction, Enada. Poi Giardini d'autore, Rimini Marathon. Il già molte volte rinviato Raduno degli Alpini a maggio. "A Pasqua apriremo" dice il Sindaco "Dobbiamo reagire come sistema. Dobbiamo guardare alla prossima estate come a una sorta di ‘Ritorno al futuro’ nel senso che, dopo la parentesi del 2020 e del 2021, dobbiamo provare – covid permettendo - a riannodare il filo dei grandi eventi interrotto con l’estate 2019".



Una volta entrati a passo sicuro nei mesi estivi tornerà anche la Notte Rosa nuovamente nel primo weekend di luglio. "Proporrò di tornare nell’estate 2022 alla programmazione di concerti con i protagonisti del cantautorato italiano. Lavoreremo ad eventi musicali che facciano da apripista alla Notte Rosa, in spazi aperti e luoghi identitari."



Tutto questo senza dimenticare i progetti di rigenerazione urbana, la realizzazione di parcheggi (come quello interrato "Fellini" al Parco del Mare e quello di Piazzale Marvelli).

"Abbiamo in istruttoria al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili anche una richiesta di finanziamento per cinque parcheggi di interscambio con il Metromare: Kennedy, Pascoli, Toscanini/Chiabrera, Rivazzurra e Miramare Cavalieri di Vittorio Veneto per un numero complessivo di 1400 posti auto." dice ancora il sindaco. "Nelle prossime settimane presenteremo al consiglio comunale la proposta di pianificazione complessiva della sosta della zona mare da Torre Pedrera a Miramare; una proposta inserita nel disegno di accessibilità dell’intera città e in cui gli interventi di parte pubblica andranno a integrarsi con quelli privati".



Senza dimenticare la spiaggia e le sue esigenze "Crediamo sia utile tenere conto anche delle diverse conformità dell'arenile in zona nord e in zona sud e stiamo pensando di portare avanti i due percorsi in modo parallelo per meglio tenere conto delle diverse specificità territoriali e del diverso impatto che l'applicazione della Bolkestein ha sui due tratti di spiaggia, che vedono ad esempio, nella zona nord, la presenza di diversi stabilimenti di proprietà di soggetti privati." per rendere più flessibile l'attuale piano dell'arenile.



Il 2022 vede già una ricca programmazione di eventi, fra questi:



12 - 16 marzo 2022 Fiera di Rimini Sigep. 43° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè.



24-27 febbraio Fiera di Rimini Campionato italiano tiro con l’arco



10 marzo Rds Stadium, concerto dei Negroamaro



18 al 20 marzo 2022 Rimini, piazza sull’acqua al ponte di Tiberio Giardini d’Autore - edizione di primavera



20 Marzo 2022 Rimini, percorso cittadino Rimini Marathon Grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale, omologato FIDAL, che coinvolge un’intera città, andando a toccare i suoi luoghi più caratteristici



27-30 Marzo 2022 Fiera di Rimini Beer & Food Attraction. Torna in presenza la fiera dedicata all'eating out (mangiare e bere fuori), l'evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’out of home. Info: www.beerandfoodattraction.it



27-29 Marzo 2022 Fiera di Rimini Mir Tech Innovation Technology Light & Sound



30 Marzo – 1 aprile 2022 Fiera di Rimini Enada Primavera. Mostra Internazionale degli Apparecchi da intrattenimento e da Gioco.



6-8 aprile 2022 Fiera di Rimini SEC Solar Exhibition and Conference. Un nuovo evento dedicato esclusivamente all’energia solare e alle sue filiere.



3-5 maggio 2022 Fiera di Rimini Macfrut. Fruit & Veg Professional Show.



5-8 maggio 2022 Rimini, Parco Fellini e centro storico Adunata Nazionale Alpini.



13-15 maggio 2022 Viserba, Tchoukball Festival 2022. I big internazionali del tchoukball si incontrano a Rimini sulla spiaggia di Viserba.



19-21 maggio 2022 Fiera di Rimini Expodental Meeting. La più importante manifestazione italiana del dentale e punto di riferimento per aziende, buyer e operatori. Info: www.expodental.it



27-29 maggio 2022. Palacongressi di Rimini. Congresso Internazionale Scivac.



2-5 giugno 2022 Fiera di Rimini Rimini Wellness Fitness, benessere e sport on stage.



1-3 luglio data della Notte Rosa che verrà proposta alla cabina di regia regionale.



1-19 luglio 2022 Rimini, centro storico e Piazzale Fellini Cartoon Club.



12-15 agosto Parco Fellini Birrimini Info: info@assovespucci.com.



20-25 agosto Fiera Meeting

15-18 settembre 2022 Rimini GP Nuvolari



25-26 settembre 2022 Rimini, Parco Fellini Transitalia Marathon



27-30 Settembre 2022 Fiera di Rimini Tecna. Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture alle industrie delle Superfici



12-14 ottobre 2022 Fiera di Rimini TTG - Travel Experience / SIA Hospitality Design / SUN Beach & Outdoor Style Fiera Internazionale B2B del Turismo: il marketplace del turismo in Italia



12-14 ottobre 2022, Quartiere Fieristico di Rimini Superfaces. Il marketplace B2B dedicato ai materiali innovativi per l’interior, il design e l’architettura.



25-27 ottobre 2022 Fiera di Rimini IBE - International Bus Expo. La principale fiera dell'area del Mediterraneo e del Sud Europa per l'industria dell’autobus che mette in vetrina le aziende del trasporto pubblico e privato su gomma.



8-11 novembre 2022 Fiera di Rimini Ecomondo – Key Energy Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile



Venerdì 11 e domenica 13 novembre 2022 Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico Don Giovanni Stagione d'opera 2022 del Teatro Amintore Galli. Il capolavoro mozartiano debutta al Teatro Galli in un prestigioso allestimento che il regista Ivan Alexandre ha realizzato originariamente per i palcoscenici del teatro del Castello di Drottningholm e dell’Opéra Royal de Versailles.



23-26 novembre 2022 Palacongressi di Rimini 59° Congresso Nazionale SIR Info: www.reumatologia.it/congressi-reumatologia.asp



27 novembre 2022 Rimini Gara Interregionale di tiro con l’arco A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows Info: www.fitarco-italia.org



Inizio dicembre 2022 Rimini, palazzo dello sport, Piazzale Pasolini 1/C Le Cirque Alis Christmas - Gala. Lo show rivelazione Alis, con le stelle mondiali del circo moderno. Un Gran Galà internazionale dell’eccellenza circense contemporanea, uno show unico di 90 minuti senza interruzioni. Lo spettacolo Alis è presentato da Le Cirque World’s Top Performers, un progetto che interpreta e promuove il circo moderno senza animali. Essendo un evento posticipato, i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.