Giorno della Memoria, cinque Medaglie d'Onore consegnate dal Prefetto di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:01 - 28 Gennaio 2022

I partecipanti alla cerimonia in Prefettura.

Il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza ha consegnato cinque Medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica ad altrettanti cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti.

In occasione della celebrazione del “Giorno della Memoria” il Prefetto ha introdotto la giornata ricordando come la Memoria delle tante vittime innocenti deve essere un patrimonio da custodire, preservare e tramandare soprattutto alle giovani generazioni e che la celebrazione di oggi deve essere un invito all’impegno e alla vigilanza continua.



Il dott. Forlenza, di volta in volta affiancato dal Vice Sindaco di Rimini e dai Sindaci di Cattolica, Poggio Torriana, San Leo e Santarcargelo di Romagna, ha consegnato, ad altrettanti familiari residenti in provincia, cinque Medaglie d’Onore concesse alla Memoria di Elio Biagini (Rimini), Vincenzo Brizi (Cattolica), Antonio Di Monaco (Poggio Torriana), Enea Vignali (San Leo) e Aldo Zavatta (Santarcangelo di Romagna).



Presenti con una toccante tesimonianza, anche due ragazzi della Consulta degli Studenti.

A partire dal Canto degli Italiani eseguito dal soprano Paola Tiraferri la cerimonia si è dipanata tra filmati d’epoca particolarmente incisivi e fotografie storiche in bianco e nero che hanno fatto da sfondo in tutti i momenti salienti.