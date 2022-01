Rimini Nord: troppo traffico sul lungomare, auto finisce anche fuori strada. Cittadini dicono basta

Attualità

Rimini

| 08:24 - 28 Gennaio 2022

Una vettura finita contro un muretto sul lungomare di Torre Pedrera, foto da facebook.

Il lungomare riqualificato tra Rivabella e Torre Pedrera è stato un progetto a lungo desiderato. I residenti delle zone oggetto dei lavori, sono sempre stati attenti non solo alla realizzazione degli stessi, ma anche a segnalare criticità una volta terminati. Il passaggio delle auto, permesso nei mesi invernali, ha portato diversi problemi. In primis il fatto che alcuni automobilisti spesso sfrecciano a velocità eccessiva, mettendo in pericolo i fruitori della ciclabile o chi si trova a passeggiare in zona. Il costante passaggio delle auto ha portato anche a diversi danneggiamenti, come spesso riportato sulle pagine Facebook dedicate a Viserba e Torre Pedrera. Gli utenti lamentano che la nuova pavimentazione stia "soffrendo" del passaggio delle auto. In alcune vie, che dovrebbero essere "senza uscita" i mezzi riescono comunque a passare. Il caso più emblematico è via Milano a Viserba dove, tra una "cornice" del salottino e il marciapiede della banca, spesso auto e camion transitano per raggiungere il lungomare. Diverse nuove panchine sono risultate danneggiate. I residenti chiedono a gran voce la Ztl per tutto l'anno, con permessi "speciali" per le necessità dei negozi, in attesa delle telecamere del vigile elettronico. In un acceso post di confronto tra cittadini su Facebook l'assessore viserbese Mattia Morolli assicura "quel lungomare va tenuto e preservato e le azioni che si porteranno avanti saranno in questo senso".