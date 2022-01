Basket B: RivieraBanca: Rivali salta due partite: Faenza e Jesi. I biglietti del derby

Sport

Rimini

| 19:21 - 27 Gennaio 2022

Eugenio Rivali (Foto Nicola De Luigi).

Il play di RivieraBanca Eugenio Rivali è stato sottoposto in data odierna ad un'ecografia al polpaccio sinistro presso il Medical Center di Misano Adriatico che ha rilevato una lesione distrattiva di primo grado del muscolo soleo. Il giocatore verrà tenuto a riposo per i prossimi impegni di domenica 30 contro Faenza e mercoledì 2 febbraio contro Jesi di modo da poterlo recuperare appieno. Le sue condizioni verranno rivalutate prima della partita contro Teramo in programma domenica 6 febbraio. Contestualmente, la Società comunica che l'atleta Andrea Saccaggi sta svolgendo lavoro a parte col preparatore atletico Marco Bernardi e le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani in previsione della partita di domenica contro Faenza.

QUI FAENZA Intanto si separano le strade di Marco Morara e dei Raggisolaris Faenza. La società ha assecondato la richiesta del giocatore di risolvere il contratto in essere per avere più spazio e ora il club manfredo dovrà intervenire sul mercato in entrata.

BIGLIETTI Si possono acquistare il biglietto su Liveticket al seguente link https://bit.ly/3r20ABg. Biglietti acquistabili anche presso la Tabaccheria Pruccoli.