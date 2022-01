Covid: semplificati gli iter per tornare a fare sport

Attualità

Emilia Romagna

| 18:29 - 27 Gennaio 2022

Tempi più rapidi per riprendere l'attività sportiva agonistica per chi esce dal periodo di quarantena dopo aver contratto il Covid. La novità è stata illustrata in Commissione cultura della Regione Emilia-Romagna dal capo della segreteria politica della presidenza di Giunta, Giammaria Manghi. Chi ha avuto il Covid, ma asintomatico può rientrare dopo 7 giorni se ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni. Chi ha patologie o non ha completato il ciclo vaccinale può rientrare dopo 14 giorni.



"L'evoluzione pandemica, con la quarta ondata che ha avuto effetti più lievi, - spiega Manghi - ha imposto di rivedere i protocolli. E così, a livello nazionale, è stata accolta la proposta dei medici di medicina sportiva affinché venissero semplificati gli iter per tornare a fare sport".