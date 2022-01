Lorenzo Semprini in concerto al Labor Rimini in duo acustico con Pablo Angelini

Eventi

Rimini

| 18:17 - 27 Gennaio 2022

Lorenzo Semprini.

Sabato 29 gennaio sul piccolo palco del Labor Rimini (Via Bastioni Occidentali 10) salirà Lorenzo Semprini con le canzoni del suo primo album solista "44" che sta riscuotendo consensi unanimi tra gli addetti ai lavori e i tanti appassionati che seguono il leader di Miami & the Groovers da tantissimi anni.



Il concerto sarà in una formazione inedita in duo con il batterista-percussionista Paolo "Pablo" Angelini che contribuirà a rendere alcuni brani come "Adrenalina", "Occhi verdi", "Rimini '85", "Lei aspetta" più ritmici e tirati rispetto ad un semplice solo unplugged. In scaletta spazio anche a brani di Francesco De Gregori, rivisitazioni in italiano di Bruce Springsteen, Damien Rice, Gaslight Anthem e molto altro.



Le canzoni di "44" sono state definite così da Massimo Cotto (Virgin Radio): «Dipende da dove ti metti, ma da qualsiasi parte lo vedi è un gran viaggio, perché affronta temi con i quali ci confrontiamo tutti i giorni: la paura, il distacco, l’equilibrio da trovare dopo una caduta, la fatica di rialzarsi, la morte, le ferite, il destino. Tante illusioni, poche magie, ma noi restiamo qui, abituati a questi lividi. Non sempre in piedi, ma mai troppo a lungo a terra»

Il nuovo disco di Lorenzo Semprini, dal titolo “44”, è un progetto discografico contenente dodici tracce che vede la presenza di ben ventidue musicisti con ospiti illustri come Federico Mecozzi, Antonio Gramentieri, Vanessa Peters, Alex Valle, Daniele Tenca, Elisa Semprini, Diego Sapignoli e Riccardo Maccabruni. L’album si muove tra ballate folk di confine come nei brani “Gospel rain” o “Rimini ‘85”, passando per tracce più misteriose come “Equilibrio fragile” e pezzi rock come “Adrenalina” e “Lei aspetta”: un fil rouge caratterizzato da una serie di colori intensi e sonorità sorprendenti.



E' recentemente uscito il quinto singolo dell'album "Un respiro per me", corredato da un evocativo videoclip girato a Bologna in bianco e nero da Massimo Morri, con splendida protagonista Camilla Sardella.