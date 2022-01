Volley A2 femminile, Omag MT in campo contro il Brescia

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:56 - 27 Gennaio 2022

Dopo la trasferta a Sassuolo, la OMAG-MT ha davvero tanta voglia di la voglia di tornare in campo, sul proprio campo. E la sesta giornata di campionato, in programma domenica 30 gennaio alle ore 17.00 al PalaMarignano, sarà l’occasione per le ragazze marignanesi guidate da Enrico Barbolini. Affronteranno la Banca Valsabbina Millennium Brescia con la grinta e l’energia che le ha sempre contraddistinte.

Brescia è una squadra “attrezzata” per ambire al salto di categoria, una formazione esperta che arriverà in Romagna con l’obiettivo di aggiungere (dopo il successo ai danni di Marsala) altri punti importanti in classifica. Fra le fila lombarde sono tante le individualità di valore, Fondriest, Bianchini, Cventnic, Morello, alle quali si è aggiunta, proprio ad inizio anno, Rebecca Piva. E domenica non esiteranno ad esprimere una pallavolo di qualità.

La sfida contro le bresciane di coach Beltrami sarà, dunque, un importante banco di prova per le biancazzurre, ora chiamate a “dimostrare”, contro una delle squadre più quotate. A fare da cornice alla sfida, seppure con un pubblico in misura ridotta, il prezioso calore dei sostenitori marignanesi che, dagli spalti, farà di tutto per essere il settimo uomo in campo.

Enrico Barbolini analizza così la sfida: “Sicuramente Brescia è una delle squadre più accreditate per arrivare al vertice della classifica per la qualità delle giocatrici e anche per la storia recente della società. Il sestetto lombardo va affrontato con il massimo rispetto e con tanta determinazione per riuscire come abbiamo fatto all’andata a competere ed eventualmente a primeggiare a causa dell’infortunio di Tanase. Brescia ha inserito nel proprio roster dal 2 gennaio Rebecca Piva giocatrice di altissimo livello per questa categoria nonostante la giovane età, la sua recente esperienza a Trento e l’ottimo campionato dello scorso anno con Ravenna, dimostrando tutto il suo valore. Da questo nuovo acquisto la squadra lombarda otterrà quantomeno lo stesso apporto che offriva Tanase prima dell’infortunio. La squadra quindi è di altissimo livello.”

I biglietti sono disponibili online al seguente link: Biglietti Omag S.G. Marignano-Brescia (liveticket.it) mentre la biglietteria al Palamarignano apre alle ore 16.00. Si attende il grande pubblico al Palamarignano.