Turismo: assessore Corsini, "necessario permettere ritorno russi"

| 17:42 - 27 Gennaio 2022

L'assessore regionale Corsini.

L'ordinanza - firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza - che, da febbraio, consentirà ai viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione l'ingresso in Italia con il solo Green pass "è un passo importante" che può aiutare "il settore turistico che ha pagato più di altri la pandemia". Ne è convinto l'assessore regionale al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini che - intervenuto alla presentazione della partnership tra l'aeroporto di Rimini e il tour operator Anex Travel Group che aprirà al 'Fellini' i propri uffici direttivi italiani - ha sottolineato come "sia necessario permettere ai turisti russi di venire in Italia". Il Governo, ha osservato, "deve capire come fare per farli tornare. Dobbiamo lavorare - ha aggiunto - per consentire ai turisti russi di tornare qui. E' una cosa difficile perché tocca anche il tema dei vaccini, dello Sputnik ma bisogna trovare il modo. Tolto il vincolo del tampone - ha proseguito riferendosi all'ordinanza - occorre togliere la burocrazia e un po' di paura".



Quanto all'estate e alla prossima stagione turistica emiliano-romagnola, ha aggiunto Corsini a margine della presentazione, "per me 'butta' bene. Ad aprile, se non ci saranno colpi di coda del virus, potremo tornare a fare tante cose, tornare a una sorta di normalità. Sarà ancora un'estate italiana ma un po' meno italiana e un po' più europea. Dobbiamo stabilizzare la clientela italiana" e ampliare le "possibilità" di venire per quella "estera".