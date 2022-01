Covid: Emilia Romagna, tempi più rapidi per tornare a fare sport

Attualità

27 Gennaio 2022

Tempi più rapidi per riprendere l'attività sportiva agonistica per chi esce dal periodo di quarantena dopo aver contratto il Covid. La novità è stata illustrata in Commissione cultura della Regione Emilia-Romagna dal capo della segreteria politica della presidenza di Giunta, Giammaria Manghi: "L'evoluzione pandemica, con la quarta ondata che ha avuto effetti più lievi, ha imposto di rivedere i protocolli. E così, a livello nazionale, è stata accolta la proposta dei medici di medicina sportiva affinché venissero semplificati gli iter per tornare a fare sport". "Chi ha avuto il Covid, ma asintomatico - ha spiegato Gustavo Savino (Servizio sanità pubblica) - può rientrare dopo 7 giorni se ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni; chi ha patologie o non ha completato il ciclo vaccinale può rientrare dopo 14 giorni mentre se la positività ha comportato complicazioni e il ricovero ospedaliero è possibile rientrare dopo 30 giorni come previsto nel precedente protocollo".



Manghi ha sottolineato che per agevolare questi passaggi e la rapidità del rientro alla pratica sportiva "occorre continuare a investire sul personale medico e favorire lo snellimento delle procedure in analogia con il mondo scolastico, il tema è all'attenzione quotidiana della Regione". Ha poi ricordato che "a febbraio uscirà il nuovo bando per lo sport da 2 milioni di euro ed è in corso anche l'attribuzione 4,5 milioni per il mondo associazionistico di base. Sulla stagione 2022-2023 verranno predisposti voucher per lo sport per disabili e famiglie numerose". Inoltre, per quanto riguarda il tema dell'impiantistica sportiva, lunedì la Giunta approverà un atto di indirizzo per mettere a disposizione quasi 6 milioni di euro per i comuni sotto i 15mila abitanti cui seguirà il passaggio in Aula alla fine di febbraio.