Covid: per ragazzi in età scolare, a disposizione tamponi molecolari alla domenica

16:00 - 27 Gennaio 2022

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, per i ragazzi in età scolare che necessitano di effettuare il tampone di fine quarantena la domenica, giorno di chiusura della maggior parte delle farmacie, è possibile effettuare un tampone molecolare presso i drive through dell’Azienda, presentando agli operatori sanitari il provvedimento di inizio quarantena dell’Igiene Pubblica, unitamente alla tessera sanitaria. Il referto sarà disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico.



L'AUSL Romagna precisa che non è possibile assicurare che tutti i referti siano disponibili in tempo utile per l’accesso a scuola del lunedì e per questo motivo è preferibile accedere al Drive al mattino.