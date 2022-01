Calcio italiano a rischio default, i presidenti chiedono aiuti dal governo    

Attualità

Nazionale

| 15:37 - 27 Gennaio 2022

Il mondo del pallone sembra dimenticato per ciò che concerne i ristori.

Il calcio italiano a rischio default, un processo accelerato dalle conseguenze della pandemia Covid-19. A rilanciare l’allarme, ultimamente, è stato l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, in un’intervista rilasciata a “Il sole 24 Ore”. La crescita dei contagi ha spinto il governo a ridurre le capienze degli stadi a 5000 spettatori, una decisione che ha ridotto ulteriormente gli introiti al botteghino per le società di calcio. E soprattutto il mondo del pallone sembra dimenticato per ciò che concerne i ristori.



RISTORI INSUFFICIENTI PER IL CALCIO E LO SPORT



Tutte le attività economiche hanno dovuto far fronte alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Per limitare gli impatti, il governo ha fatto ricorso in più di un’occasione alla concessione di contributi, che però per il mondo dello sport e del calcio sono stati insufficienti. Per compattarsi, costituendo un fronte comune e aprire un dialogo con il governo, le leghe sportive hanno creato un comitato 4.0 del quale il calcio non fa parte. Un grido d’allarme è arrivato anche dal mondo del calcio dilettantistico, in forte sofferenza, e tutto l’associazionismo sportivo locale. Le amministrazioni comunali hanno varato bandi per l’assegnazione di contributi, ma le risorse a bilancio non consentono soluzioni definitive. Così anche l’assessore allo sport del comune di Rimini Moreno Maresi si è unito al coro di richiesta di un intervento deciso del governo.



MAROTTA: SISTEMA CALCIO SULL’ORLO DEL BARATRO





Marotta, uno dei dirigenti calcistici di maggior fama, non ha usato giri di parole, parlando di sistema calcio sull’orlo del baratro; una situazione che governo e istituzioni politiche non possono ignorare, senza rifugiarsi in un comodo populismo: “Il calcio non è più quello dei presidenti ricchi e scemi che buttano via soldi per diletto. Il nostro mondo fa fatica a farsi riconoscere per quello che è, però come si fa a ignorare il fatto che il calcio professionistico è un comparto industriale come gli altri? Che ha un giro d’affari pre-pandemia di quasi 4 miliardi e ne versa all’Erario ogni anno 1 miliardo e 200.000 euro?”.

Marotta si è soffermato anche sul mancato ripristino delle sponsorizzazioni legate al mondo del betting “Oltre 100 milioni di contratti volatilizzati. Mentre all’estero e in ambito UEFA giochiamo contro club sponsorizzati da società di quel settore che peraltro produce un giro di puntate da oltre 10 miliardi all’anno su eventi calcistici. Perché non riconoscere a nostro favore una sorta di copyright e un fondo più cospicuo su questo volume d’affari?”.





Marotta ha riconosciuto la necessità di un calcio più sostenibile, con la riduzione degli ingaggi dei calciatori e delle spese per il calciomercato, ma ha anche lanciato un monito: perdere troppa competitività a vantaggio dei tornei stranieri porterebbe un ulteriore calo dei ricavi che aggraverebbe ancora di più la crisi del calcio italiano.