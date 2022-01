Calcio D, Forlì: via Gadda, è Oscar Farneti il nuovo mister. E' un ex Galletto

Sport

Oscar Farneti, classe 1959, è il nuovo tecnico del Forlì di cui è stato giocatore dal 1991 al 1993 in serie D. Prende il posto di Massimo Gadda. E' stato preferito in virtù della sua esperienza all'ex bomber del Cesena Mattia Graffiedi, il tecnico della Juniores, per cercare di portare in porto la zattera biancazzurra che sta affondando domenica dopo domenica. Nel prossimo turno al Morgagni i Galletti ospiteranno l'Alcione di Francesco Manuzzi, proprio da Farneti inventato attaccante nella Saviganese. Un match assolutamente da vincere. Nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento.

L'ultima esperienza di Farneti in panchina è stata alla guida della Savignanese in serie D che ha lasciato dando le dimissioni dopo 15 anni, club che ha condotto alla quarta serie dall'Eccellenza e salvato alla prima stagione. Il Comune di Savignano gli ha concesso la cittadinanaza onoraria. Il tecnico, prima del 2005, aveva allenato la Savignanese per altre due stagioni.

Come giocatore Farneti ha vestito la maglia anche del San Marino Calcio e come tecnico ha guidato il Castel San Pietro dalla serie D alla C2 (tra l'altro giocavano Angelini, Traini e Cancelli ) e al Santarcangelo in serie D.