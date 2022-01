Meteo: sul riminese weekend più soleggiato

Attualità

| 15:08 - 27 Gennaio 2022

Foto Samuel Orlandi.



Fino a domenica un campo d’alta pressione sull’Europa centro-occidentale manterrà prevalenti condizioni di stabilità, pur con tendenza ad indebolirsi sul suo bordo orientale per l’avvicinamento di una saccatura da nord. Ancora frequente inversione termica con temperature più elevate nell’entroterra rispetto a pianura e costa.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 27\01\2022 ore 15:00



VENERDI’ 28 GENNAIO

Stato del cielo: al mattino strati di nubi basse e locali banchi di nebbia tra pianura e costa e

possibili fin sulle prime colline, con ampi rasserenamenti nell’entroterra. Dalle ore pomeridiane ampi spazi di sereno su tutto il territorio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in locale lieve flessione tra pianura e costa, attorno a 2\3 gradi, in aumento nell’entroterra attorno a 3\4 gradi. Massime in aumento su tutto il territorio con valori fino a 8-10 gradi.

Venti: quasi assenti o deboli variabili su gran parte del territorio. Dalla sera tenderanno a divenire moderati in prossimità dell’Appennino, con possibili raffiche di forte intensità alle quote più alte.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.



SABATO 29 GENNAIO

Stato del cielo: in prevalenza sereno su tutto il territorio, con possibili foschie al primo mattino sul tratto costiero in rapido diradamento. Dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità in prossimità del crinale appenninico.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in generale diminuzione, con valori compresi tra -1 e 2 gradi, massime in lieve aumento specialmente nell’entroterra, con valori mediamente compresi tra 8 e 11 gradi.

Venti: deboli in prevalenza occidentali nella prima parte di giornata; temporaneamente da sud-est lungo la costa nelle ore pomeridiane. In prevalenza diretti da sud-ovest sui rilievi tra pomeriggio e sera, fino a divenire di intensità moderata con possibili raffiche di forte intensità durante le ore

serali alle quote più alte.

Mare: da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



DOMENICA 30 GENNAIO

Stato del cielo: addensamenti lungo il crinale appenninico e possibili foschie dense nelle prime ore di giornata in prossimità della costa, poi tendenza ad ampi rasserenamenti su tutto il territorio tra tardo mattino e ore pomeridiane. Nella serata tendenza ad aumento della nuvolosità su tutto il territorio fino a cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento, con valori attorno a 2\4 gradi, massime senza variazioni di

rilievo salvo locale aumento nell’entroterra, dove saranno possibili picchi fino a 12 gradi per

effetto dei venti di caduta dall’Appennino. Altrove generalmente comprese tra 9 e 11 gradi.

Venti: in prevalenza moderati da sud-ovest nell’entroterra con possibili raffiche di forte intensità nella prima parte di giornata alle quote più alte dell’Appennino. Deboli variabili tra pianura e costa con tendenza a disporsi da sud-ovest nelle ore serali anche su questi settori.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: tra lunedì 31 gennaio e mercoledì 2 febbraio una saccatura tenderà ad interessare il bacino del Mediterraneo, determinando un aumento dell’instabilità più probabilmente nella giornata di lunedì 31, quando saranno possibili piogge sparse specialmente tra pomeriggio e sera, in rapido esaurimento con ampi rasserenamenti nei giorni seguenti. Si prevede anche un deciso aumento della ventilazione che tra lunedì 31 e martedì 1 risulterà tesa su pianura e costa da nord-ovest con intensità superiore alle quote più alte dell’Appennino, con probabile instaurarsi del fenomeno del Favonio alpino, che comporterà venti di caduta a sud della catena montuosa più secchi, capaci di abbassare sensibilmente il tasso di umidità anche sui nostri settori, dissipando le nebbie e le foschie presenti nei giorni precedenti.



