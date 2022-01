Rimini, all'aeroporto arriva il tour operator secondo al mondo per fatturato

Attualità

Rimini

| 13:09 - 27 Gennaio 2022



Base operativa riminese per lo sbarco in Italia di Anex Travel Group, secondo operatore turistico al mondo per fatturato (10 miliardi di euro nel pre pandemia), che apre i suoi uffici direttivi (230 mq di spazi) all'interno dell'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini.



Anex, che opera da più di 25 anni sul mercato turistico ed è specializzato in vacanza balneare, city breaks e luxury travel, raggiunge 33 mercati di destinazione (tra cui Thailandia, Spagna, Emirati Arabi, Grecia, Marocco, India, Vietnam, Repubblica Ceca, Andorra, Repubblica Domenicana, Messico, Bulgaria, Cipro, Montenegro, Georgia, Malta, Cuba, Tunisia, Giordania, Russia, Italia, Sri Lanka), con un'offerta "integrata" che spazia dai trasporti (aereo e su strada) ad ospitalità e servizi ed esperienze di viaggio (grazie a 3.000 guide turistiche). Il T.O. dispone di una flotta di 46 aeromobili, con la sua compagnia Azur Air, che operano con più di 300 rotte su 62 scali internazionali, collegando 150 città del mondo.



Da maggio partiranno i primi collegamenti aerei dell'operatore sull'aeroporto romagnolo. «La presenza di un player di questo calibro sul nostro territorio - sottolinea l'Assessore Regionale a Turismo, Commercio, Mobilità, Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini - a lungo "corteggiato" dalla Regione, è la premessa per la continua internazionalizzazione della nostra offerta di vacanza, a cui lavoriamo da anni e che solo la pandemia ha parzialmente rallentato. Forti delle più recenti disposizioni in materia di spostamenti (abbandono della mappa del contagio a favore di un approccio "individuale"), il mondo tornerà presto a viaggiare più liberamente e, grazie ad Anex Tour, Rimini e la Romagna saranno ancora di più la porta di accesso alla ricca offerta di vacanza della nostra Regione. Un'offerta che, come testimonia anche la costante attenzione registrata in queste settimane dall'Emilia Romagna a Expo Dubai, vanta eccellenze ammirate in tutto il mondo, che fungono da potente attrattore turistico per i nostri territori».



«E' una grande notizia - dichiara Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna - sia sotto l'aspetto pratico/operativo che simbolico. Se sul primo punto non c'è bisogno di aggiungere considerazioni ulteriori all'evidenza, mi soffermo di più sul secondo aspetto. Pochi giorni fa ho dichiarato pubblicamente come sia necessario tornare a rialzare la testa e, soprattutto sul fronte del turismo, il settore economico maggiormente penalizzato dalla pandemia, occorra tornare a programmare le attività sulla base di un approccio generale più positivo e pro attivo. Non possiamo continuare a restare immobili, sospesi; occorre ricercare una nuova normalità, trovando modalità di coesistenza concreta con il problema. Lo stanno facendo altri Paesi dell'area mediterranea ed europea, peraltro nostri diretti concorrenti sul versante turistico. Lo sbarco di Anex Travel Group all'aeroporto di Rimini significa allora aprire un orizzonte negli ultimi due anni occluso; dare un segnale forte di fiducia a una Riviera e a una città come Rimini che negli ultimi anni hanno investito tantissimo per rigenerarsi e incrementare offerta di servizi e bellezza; rimettere al centro del villaggio proprio l'aeroporto, struttura strategica per il nostro turismo e le nostre imprese sul quale dovremo tutti concentrare i nostri sforzi e i nostri progetti di sviluppo nei prossimi anni».



«Abbiamo scelto uno dei più dinamici distretti turistici d'Europa - dichiara il Deputy General Manager Italy di Anex Tour, Claudio Abbadessa - per l'avvio della nostra operatività in Italia. Con la sua nuova offerta di arte e cultura, il rinnovo e la pedonalizzazione dei lungomari, le piste ciclabili e l'alta qualità di vita che si respira qui, la Riviera Romagnola oggi sa offrire ai turisti molto di più della semplice vacanza balneare ed è fortemente competitiva con le altre destinazioni europee raggiunte da Anextour. E grazie all'alta velocità e agli altri collegamenti è "vicina" a tutta l'Italia turistica più attrattiva. Da maggio avvieremo i primi collegamenti con l'Aeroporto, destinati a crescere man mano che ci allontaneremo dalla pandemia».