Da 53 anni tiene un diario delle vacanze a Riccione: la storia dell'ingegner Fornari

| 12:58 - 27 Gennaio 2022

L'ingegner Fornari con l'assessore Caldari.

E' stato premiato ieri (mercoledì 26 gennaio), con la pergamena di Ambasciatore di Riccione nel mondo, l'ingegnere Lamberto Fornari, da 53 anni fedele turista della Perla Verde. Accolto a palazzo del Turismo dall'assessore Stefano Caldari, l'ingegnere Fornari, originario di Piacenza ma residente da anni a Perugia, ha consegnato un dettagliato diario dei ricordi delle vacanze a Riccione dal 1967 ad oggi. "Ricordo i primi anni che venivo con i miei genitori e la mia famiglia a Riccione - scrive -, le automobili ed i veicoli che transitavano di norma e con un traffico assai sostenuto, in viale Ceccarini e nella zona tra viale Dante e il Palazzo del Turismo, ormai da anni, giustamente, zona pedonale. Viale Ceccarini è sempre stato il prestigioso punto di riferimento a Riccione con i magnifici ed eleganti negozi; anche qui un musicale ricordo riaffiora, ovvero il cantante Dino Sarti che si esibiva nei locali di viale Ceccarini, con belle canzoni, in particolare romagnole. Eccomi qui con il mio magnifico figlio Francesco e mia moglie, passeggiare per le strade centrali di Riccione accompagnati dalla bella musica degli apparati lungo la strada e girare, con mio figlio, sulle macchinine nelle apposite piste ciclabili e quindi delle belle pedalate con la bicicletta sulla rosea pista ciclabile. La cortesia della Romagna ci ha da sempre accompagnato nei nostri soggiorni a Riccione e confesso che da sempre ho una località nella mente e nel cuore, si tratta di Riccione".