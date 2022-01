Oltre 500mila gli utenti che hanno visitato il sito 'riminiturismo' nel 2021

Turismo

Rimini

| 12:01 - 27 Gennaio 2022

Sono tanti gli utenti che, nel secondo anno più difficile per il turismo, hanno scelto il portale www.riminiturismo.it per restare aggiornati su Rimini, scoprire a distanza le sue bellezze e per programmare una vacanza nel cuore della Romagna. Fra questi, anche tanti stranieri, oltre 100mila utenti stranieri hanno visitato il sito turistico del Comune di Rimini

Sono 550 mila gli utenti che nel 2021 hanno visitato www.riminiturismo.it: nelle oltre 720mila sessioni utente avviate (il 24,5% in più rispetto al 2020), hanno pesato anche, in un anno particolare come il 2021 ancora colpito dalla crisi Covid, quelle di quasi 100mila utenti di lingua inglese e tedesca. I dati, che segnano un trend positivo rispetto al 2020, sono ancor più importanti se confrontati al 2019, con un aumento di utenti di oltre l’11%.

2.595.000 le pagine visualizzate, dato che segna un incremento di quasi il 20% sul 2020 ma soprattutto un aumento dell’83% sul 2019. Risultati che, oltre ad evidenziare l’interesse nei confronti della nostra destinazione turistica e una ripresa, soprattutto estiva delle presenze turistiche, sottolineano il successo del sito del turismo come strumento di informazione e promozione.

Le pagine del sito maggiormente visitate sono risultate quelle delle sezioni “Eventi”, “Scopri il Territorio” e “Come Arrivare”, evidenziando un pubblico interessato alla vivacità della città, alle ricchezze storiche e culturali del territorio e, soprattutto, impegnato nell’attiva organizzazione di un viaggio a Rimini.

Se infatti sono le pagine degli eventi estivi a fare il pieno di visualizzazioni, con picchi di oltre 70mila visualizzazioni per la Notte Rosa, quelle sul patrimonio artistico della città non sono da meno, con oltre 50mila “click” sulle schede che forniscono informazioni sul centro storico e Castel Sismondo.