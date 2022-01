Calcio D, Forlì: mister Gadda verso l'esonero. Ballottaggio Farneti-Graffiedi

Sport

Forlì

| 11:45 - 27 Gennaio 2022

Massimo Gadda.

Al Forlì dopo la sconfitta contro il Borgo San Donnino per 2-1 si va verso l'esonero di mister Massimo Gadda. Nelle prossime ore sarà ufficializzato. Al suo posto il candidao favorito è Oscar Farneti, ex tecnico della Savignanese ed in passato giocatore dei Galletti; in alternativa promozione sul campo del mister della Berretti Mattia Graffiedi oppure Mattia Gori. La prima soluzione pare, comunque la più gettonata in virtù della maggiore esperienza del tecnico. Sarebbe il terzo mister della sofferta stagione dopo Giovanni Cornacchini.