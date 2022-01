Rimini, seminari gratuiti di Cescot per trovare lavoro

Attualità

Rimini

| 11:40 - 27 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Le professioni più ricercate al momento sono al centro dei quattro seminari gratuiti promossi da Cescot, con l'obiettivo dell'inserimento lavorativo di disoccupati. Domani 28 gennaio è in programma il secondo appuntamento: si parlerà di amministrazione, vendita, marketing e informatica.

Da anni Cescot Rimini, con la sua agenzia Cescot Lavoro, si occupa dell'inserimento lavorativo di persone senza lavoro, dal 18enne appena diplomato all’over 50. Sono molti coloro che si sono affidati a Cescot Lavoro e hanno trovato un impiego stabile: oltre il 50 per cento dei disoccupati che hanno richiesto una consulenza orientativa o si sono affidati per una ricerca di lavoro, hanno trovato occupazione. A conferma di questa storia di successi e di un tasso di occupazione molto positivo, a partire dal 3 dicembre è stato avviato un progetto di sostegno per persone alla ricerca di un'occupazione. La finalità è quella di agevolare, soprattutto i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, nell'incontro con le realtà aziendali del territorio. Durante gli incontri le operatrici Cescot illustreranno le varie possibilità di inserimento: si parlerà di tirocini, percorsi di orientamento e corsi di formazione per specializzarsi in qualche particolare settore in cui c’è molta domanda da parte delle aziende.

Ogni incontro avrà uno specifico focus sulle professioni più ricercate al momento e alla fine di ognuno i partecipanti avranno, su richiesta, la possibilità di un colloquio personale con le operatrici Cescot per parlare della propria situazione, dei propri obiettivi e aspettative e capire la strada più idonea da percorrere per entrare nel mondo del lavoro.

Le altre date programmate per gli incontri online sono: venerdì 25 febbraio e venerdì 25 marzo “Area turismo (ristorazione - hotellerie)”.

Gli incontri si terranno tutti online dalle ore 10 alle 12 e la partecipazione è gratuita. Per poter partecipare a ogni seminario è necessaria l’iscrizione qui. Il link per il collegamento alla piattaforma Go To Meeting verrà inviato singolarmente il giorno prima dell'incontro.