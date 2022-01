Geronimo Stilton racconta la Costituzione alle Befane di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:05 - 27 Gennaio 2022

Geronimo Stilton.

Una bella occasione per conoscere, in compagnia di uno straordinario, anzi, stratopico amico, le basi della Costituzione Italiana. Dopo averci fatto incontrare Dante Alighieri lo scorso settembre e averci guidato a modo suo nella 'selva oscura', domenica 30 gennaio 2022 dalle ore 15.30 torna infatti a Le Befane Shopping Centre di Rimini Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, con un appuntamento speciale tutto dedicato alla Costituzione Italiana.



Con l'aiuto del suo "Piccolo libro della Costituzione" Geronimo Stilton accompagnerà tutti i visitatori in un viaggio alla scoperta delle parole più importanti - libertà, uguaglianza, solidarietà, dignità, condivisione, democrazia, salute, ambiente, famiglia, scuola... - che fanno parte della nostra vita e che ci aiutano a diventare dei cittadini al top!



Il programma della giornata sarà il seguente:

- Dalle 15.30 laboratorio creativo

- Alle 17.00 incontro e firmacopie con Geronimo Stilton.



Il libro "Piccolo libro della Costituzione" è impreziosito da una prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tratta dal discorso tenutosi a Palazzo del Quirinale il 2 giugno 2021, in cui il Presidente si rivolge così ai cittadini di domani: "Ai giovani vorrei chiedere: impegnatevi nelle sfide nuove, a cominciare da quella della transizione verso un pianeta fondato sul rispetto dell'ambiente e delle persone come unica possibilità di futuro."

E allora, per mille mozzarelle! Impegniamoci tutti per mettere in azione la Costituzione!

La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme-Mondadori Libri, è diventata un fenomeno globale con 175 milioni di libri tradotti in 51 lingue venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 paesi

Ingresso gratuito in piena sicurezza.

Per i primi 100 partecipanti in omaggio "Il Piccolo Libro della Costituzione" di Geronimo Stilton, edito da Piemme.