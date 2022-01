Famija Arciunesa dona 1400 euro alla Croce Rossa per acquistare un'ambulanza

Attualità

Riccione

| 07:53 - 27 Gennaio 2022

Il momento della donazione.

"Anche i più grandi obiettivi si raggiungono a piccoli passi, oggi ne compiamo un altro per l'acquisto dell'ambulanza che serve alla CRI di Riccione" commenta Francesco Cesarini Presidente di Famija Arciunesa "i 1.435 euro raccolti e donati grazie all'iniziativa delle Castagne della Solidarietà spero possano stimolare anche altre realtà, perché giochiamo tutti nella stessa squadra. Di sicuro il loro valore per me è doppio perché frutto di un'attività portata avanti nei viali della città insieme e a fianco dei ragazzi della CRI Comitato di Riccione".

Alla Croce Rossa Comitato di Riccione serve rinnovare il parco mezzi con un'ambulanza di tipo A, il suo costo complessivo è di 95 mila euro. "Un grande grazie a Famija Arciunesa che non manca mai di sostenerci" puntualizza Roberto Silvestri Presidente della CRI Comitato Riccione "dobbiamo rinnovare il parco auto composto da 4 ambulanze vecchie, datate e con parecchi chilometri, per l'acquisto dovremo attivare un finanziamento e aiuti concreti come questi diventano per noi fondamentali, al momento abbiamo raccolto complessivamente circa 9 mila euro".