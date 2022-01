Calcio Eccellenza, il Victor S. Marino ricevuto dai Capitani Reggenti e dal Segretario allo Sport

Sport

Repubblica San Marino

| 21:15 - 26 Gennaio 2022

Foto ufficio stampa Congresso di Stato.

Il 26 gennaio 2022 è un’importante data che molto difficilmente, se non impossibile, il Victor San Marino e chi ne fa parte si scorderanno.

Il club calcistico sammarinese, rappresentato da una delegazione guidata dal presidente Luca Della Balda e dal vice presidente Pierluigi Benedettini nonché composta da dirigenti, membri dello staff tecnico e giocatori, è stato ricevuto in udienza a Palazzo Pubblico dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, e alla presenza del Segretario di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfernini.

Uno speciale evento, questo, che non solo non capita a tutti e tutti i giorni ma riempie di gioia e orgoglio il Victor San Marino piazzati nei pressi dei vertici del girone emiliano-romagnolo C del Campionato italiano di Eccellenza.

“Il Victor San Marino nasce dall’idea di alcuni imprenditori e professionisti, tutti appassionati di calcio, di creare una squadra sammarinese di calcio impegnata nei campionati italiani. I fondatori sono stati molto bravi a coinvolgere tanti volti noti del calcio sammarinese e tante altre persone capaci di rendere grande e credibile il progetto”, ha affermato il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini.

Alcuni degli obiettivi del team biancazzurro, mai tenuti nascosti da dirigenti, allenatore e calciatori, sono quelli di riuscire a riportare nel giro di poco tempo la Repubblica di San Marino nel calcio professionistico italiano e dare al Paese una squadra che possa essere un’utile opportunità per la crescita del calcio e dello sport in generale fuori e dentro i confini del Titano.

Il presidente del Victor San Marino, Luca Della Balda, ha dichiarato in proposito nella sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico: “Siamo molto onorati di essere stati ricevuti oggi a Palazzo Pubblico dalla Eccellentissima Reggenza e dal Segretario di Stato per lo Sport. Questa udienza serve soprattutto a far capire ai nostri calciatori che indossare la maglia di un club calcistico di San Marino significa rappresentare una Nazione. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora nell’Eccellenza italiana dai nostri ragazzi. Abbiamo progetti ambiziosi, sia sportivi che extrasportivi, in cui ci piacerebbe molto coinvolgere i cittadini, le imprese e le istituzioni sammarinesi per poi dare a tutto il Paese una base di squadra che possa risultare utile per lo sviluppo del calcio e dello sport in generale dentro e oltre i confini di San Marino”.

Non è mancato l’intervento degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, che hanno detto: “Il Victor San Marino sta affrontando con grande serietà gli incontri di questa stagione agonistica, purtroppo ancora condizionata dalle tante incertezze dell’emergenza pandemica. La determinazione, la passione e l’impegno ad oggi mostrati rappresentano di certo anche le più preziose risorse per portare avanti quel percorso di affermazione e di crescita all’interno del campionato italiano che è già stato del San Marino Calcio. Siamo certi che saprete superare questa impegnativa sfida, testimoniare con le vostre prestazioni le significative potenzialità e risorse che San Marino, nonostante le esigue dimensioni, può esprimere in campo sportivo, anche nel settore calcistico e in una competizione di alto livello, quale è il campionato italiano”.

Alla fine dell’udienza, i dirigenti del Victor San Marino hanno voluto omaggiare gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per lo Sport con tre bellissime maglie biancazzurre.