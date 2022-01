Uccisa a Faenza: dopo l'omicidio l'imputato prese un caffè

Cronaca

Faenza

| 19:18 - 26 Gennaio 2022

L'auto di Barbieri ripresa nella zona dell'omicidio.

Dopo avere soffocato e sgozzato la vittima, si era fermato da un amico a prendere un caffè senza tradire all'apparenza alcuna emozione. Un paio di giorni dopo inoltre si era presentato al Sert di Reggio Emilia lamentando di avere ripreso a fare uso di cocaina. E' quanto emerso in mattinata in Corte d'Assise a Ravenna in merito a Pierluigi Barbieri, alias lo Zingaro, 53 anni, nato a Cervia (Ravenna) ma negli ultimi tempi domiciliato nel Reggiano e reo confesso dell'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne ammazzata il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza, nel Ravennate.