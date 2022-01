Chiesa: monsignor Andrea Ripa di Rimini nominato vescovo 

Attualità

Rimini

| 19:13 - 26 Gennaio 2022

Andrea Ripa con Papa Francesco.

Ha 50 anni e un passato da archeologo il nuovo segretario del Supremo tribunale della Segnatura: Papa Francesco ha nominato il reverendo monsignor Andrea Ripa, finora sottosegretario della Congregazione per il clero, assegnandogli anche la sede titolare della diocesi di Cerveteri, in provincia di Roma. Nato a Rimini il 5 gennaio 1972, Ripa ha conseguito la laurea in Lettere classiche presso l'Università degli Studi di Urbino nel 1997 con una tesi dal titolo 'Il Teatro 3 di Cirene'. Dal 1992 al 1999 è stato membro della missione archeologica italiana a Cirene, in Libia, pubblicando anche alcuni articoli in riviste scientistiche di archeologia. Successivamente, dopo la vocazione, si è formato presso il seminario vescovile di Rimini e il Pontificio seminario regionale di Bologna, ed è stato ordinato sacerdote nel 2004. "La Chiesa riminese, nell'apprendere la lieta notizia", dice il vicario generale della Diocesi don Maurizio Fabbri, "esprime le proprie congratulazioni a don Andrea, quale membro amato del nostro presbiterio e gli augura ogni bene nello svolgere con lo stile fraterno e competente che lo contraddistingue, questo nuovo incarico".