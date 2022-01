Calcio RSM, Nazionale: nuovo appuntamento per lunedì 31 gennaio

Sport

Repubblica San Marino

| 19:00 - 26 Gennaio 2022

Dopo il rinvio delle prime due sedute di allenamento fissate in questo 2022 per le ragioni note, Fabrizio Costantini torna a convocare la Nazionale di San Marino per una sessione programmata per l’ultimo lunedì del mese, il 31 gennaio prossimo. Per il Commissario Tecnico si tratterà del primo allenamento di campo diretto da quando gli è stata affidata la selezione sammarinese: l’inizio è previsto per le ore 18:30, al San Marino Stadium.

Si rivede anche Danilo Rinaldi: l’ultima presenza ufficiale del capitano de La Fiorita con la maglia della Nazionale è datata giugno 2019, nella trasferta di Saransk contro la Russia padrona di casa. Costantini conferma, dunque, di voler coinvolgere nel progetto tutti i calciatori sammarinesi potenzialmente convocabili – indipendentemente dal relativo grado di esperienza internazionale o dalla continuità in biancoazzurro nel corso delle più recenti annate. Si legge in questa maniera la conferma nel blocco di Matteoni – punto fermo dell’Under 21. O quella di Jacopo Raschi, recentemente già interessato da convocazioni – anche ufficiali, come in Albania lo scorso anno – e da poco rientrato nei confini sammarinesi con la maglia della Virtus, dopo aver iniziato la stagione con quella della Polisportiva Stella.

I CONVOCATI

BATTISTINI MANUEL Difensore

BATTISTINI MICHAEL Centrocampista

BENEDETTINI SIMONE Portiere

BERNARDI MARCO Attaccante

BERRETTI MAICOL Centrocampista

CECCAROLI LUCA Centrocampista

CECCAROLI MATTIA Centrocampista

CENSONI LUCA Centrocampista

CESARINI DAVIDE Difensore

CONTI GIACOMO Difensore

D'ADDARIO ALESSANDRO Difensore

GOLINUCCI ALESSANDRO Centrocampista

GRANDONI ANDREA Difensore

HIRSCH ADOLFO JOSÉ Attaccante

MATTEONI GIACOMO Centrocampista

MULARONI MARCELLO Centrocampista

RASCHI JACOPO Centrocampista

RINALDI DANILO Attaccante

SIMONCINI ALDO JUNIOR Portiere

STEFANELLI MATTIA Attaccante

TOMASSINI DAVID Attaccante

TOMASSINI FABIO RAMÓN Attaccante