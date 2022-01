Kart, a marzo stagione al via per il Team Guidi Scuderia Malatesta

Sport

Rimini

| 17:41 - 26 Gennaio 2022

Team Guidi Scuderia Malatesta ai nastri di partenza per la stagione 2022.



Fervono i preparativi per il Team Guidi Scuderia Malatesta di Villa Verucchio, impegnato nei campionati nazionale e regionale Emilia Romagna di Kart. I piloti gareggeranno nelle categorie Kzn e Club con telai Maranello Kart. Il team si occupa in prima persona della revisione e della preparazione dei motori Tm, dell'attività di manutenzione e assistenza su motori e telaio. Un grande impegno, sotto la supervisione del caposquadra Oscar Guidi, anche fuori dalla pista per ottenere le migliori prestazioni nelle competizioni, che si snodano in un arco temporale che va da marzo a novembre 2022. Il Team Guidi Scuderia Malatesta ha nel suo palmares due campionati regionali e diverse gare, sia regionali che nazionali, oltre a podi e piazzamenti. L'obiettivo è migliorarsi e ovviamente divertirsi in pista.