Calcio dilettanti, dal 26 gennaio al 10 febbraio mercato riaperto

| 17:40 - 26 Gennaio 2022

La Figc ha accettato la proposta della LND: ci sarà una nuova finestra di calciomercato. Nuove operazioni in arrivo per i club di D. Lo ha stabilito il consiglio federale mercoledì. L’idea è nata per ovviare ai tanti problemi che i club di Serie D hanno dovuto affrontare a causa della pandemia: dalla sospensione dei campionati a gennaio al ‘blocco’ dei calciatori non vaccinati. Il Consiglio federale ha stabilito le seguenti modalità: trasferimenti tra società della LND consentiti dal 26 gennaio al 10 febbraio. Svincoli aperti dal 26 gennaio al 2 febbraio solo per calciatori di Serie D con accordo economico e per il SGS.