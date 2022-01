Covid, 496 classi in quarantena nel riminese. Vaccino: cala personale medico sospeso

Attualità

Rimini

26 Gennaio 2022

Nella settimana dal 17 al 23 gennaio cresce in maniera sostanziosa il numero di classi in quarantena nel riminese: 496 (+330) le classi in quarantena, dato più alto finora. Nel dettaglio: 10 servizi educativi 0-3 anni, 121 scuola infanzia 3-6 anni, 161 scuola primaria, 66 scuola secondaria primo grado, 138 scuola secondaria secondo grado. La provincia di Ravenna fa registrare 222 classi in quarantena, quella di Forlì Cesena 316 (il distretto cesenate 93, quello forlivese 223).



Nella settimana scorsa, i cinque focolai nelle strutture ospedaliere della provincia di Rimini sono stati spenti, ma ne sono stati registrati due nelle Rsa. Numeri più alti a Cesena (6) e Forlì (11) e Ravenna (7). In tutta la Romagna un solo focolaio ospedaliero, registrato in provincia di Ravenna.



Per ciò che concerne il personale sanitario sospeso (in questo caso il dato è aggiornato al 24 gennaio), a Rimini si registra un calo, da 92 a 87. Cinque i dirigenti sospesi (stabile), mentre cala a 82 il numero di infermieri e personale medico (-5).