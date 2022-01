Federica Moroni, la pluricampionessa di podismo vestirà la maglia dell'Italia

Sport

Rimini

| 16:54 - 26 Gennaio 2022

Federica Moroni con l'assessore Moreno Maresi.



È stata ricevuta questo pomeriggio (mercoledì 26 gennaio), in residenza comunale dall'Assessore allo sport Moreno Maresi, la podista pluricampionessa Federica Moroni. L'occasione per un saluto, complimentarsi per i tanti traguardi raggiunti e farsi raccontare come prosegue la preparazione atletica per le prossime gare, soprattutto per l'appuntamento importante di Berlino.



A fine agosto infatti la campionessa riminese - insegnante di Italiano alle scuole medie Di Duccio di Miramare - vestirà la maglia azzurra della nazionale, ai campionati mondiali con la 100 km di Berlino. Alla plurivincitrice della Maratona di Rimini l'Assessore allo sporto ha donato lo zainetto contenete la felpa t-shirt con la scritta della città.



Federica Moroni, tesserata con il Gruppo Sportivo Gabbi Bologna, oltre ad aver vinto per 2 volte la Maratona di Rimini - e 1 volta la 10 Miles - è stata campionessa italiana 2021 IUTA 50 km alla "6 ore Coratina" di 76 km; vincitrice della ultramaratona del Gran Sasso con il tempo di 3'35'54; 2^ classificata alla 100 km in Olanda, disputata a settembre 2021, con il tempo di 7'47 ; vincitrice della 50 km del Gargano in 3 ore e 29 minuti; e campionessa italiana FIDAL 2021 per la 50 KM alla ULTRAK Marathon in 3'36.



La podista riminese ha infine il primato personale alla recente maratona di Pisa con il tempo di 2'48 che ha fatto a sole 2 settimane dalla maratona di Valencia, chiusa in 2'49'48.