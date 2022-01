Calcio D, il Lentigione espugna Lodi 0-1: ritorna a -3 dal Rimini. Forlì ko 2-1

Sport

26 Gennaio 2022

Il Lentigione torna a -3 dal Rimini. Nel recupero di Lodi ha battuto il Fanfulla 0-1. Altra sconfitta per il Forlì. Nel prossimo turno il Rimini è di scena a Prato, Ravenna (sabato) in casa con il Real Forte Querceta e Lentigione in casa con il Seravezza. Il Rimini è stato multato di 400 euro per avere propri sostenitori in campo avverso, introdotto materiale pirotecnico (un fumogeno ) che veniva lanciato sul terreno di gioco.

I risultati

Borgo - San Donnino - Forlì 2-1 (30’, 37 pt Vanni, 31' st. Borrelli)

Fanfulla-Lentigione 0-1 (42' st. Staiti)

Ghiviborgo-Seravezza 1-1 (39'pt Bachini - 3'st Benedetti rigore)

LA CLASSIFICA Rimini 45; Lentigione 42; Ravenna 40; *Mezzolara 31, *Aglianese, Correggese 30; *Sammaurese 28; Seravezza 25; Athletic Carpi, Alcione 24; Prato 23; *Real Forte Querceta 21; Sasso Marconi 20; *Bagnolese 19; *Forlì, Ghiviborgo, *Fanfulla 18; *Borgo San Donnino 17; *Progresso, *Tritium 16.

* uan gara da recuperare

ANTICIPI A SABATO

Progresso-Correggese

Ravenna-Real Forte Querceta

Tritium-Aglianese

Non si gioca Sammaurese - Fanfulla a seguito dei casi di positività riscontrati all'interno del gruppo squadra della Sammaurese: la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio a data da destinarsi