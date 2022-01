Come trovare lavoro a Rimini grazie ad AppLavoro

Attualità

| 15:45 - 26 Gennaio 2022

Chi al giorno d’oggi ha in mente di trovare un impiego gratificante, dal punto di vista economico ma non solo, sa di poter trovare nella tecnologia, e in particolare in Internet, degli alleati preziosi. La dimostrazione arriva da AppLavoro, uno strumento che offre agli utenti la possibilità di far conoscere e valorizzare le proprie abilità in ambito professionale, così da aumentare le probabilità di accaparrarsi il lavoro dei propri sogni. Su AppLavoro viene stilata una graduatoria su base nazionale in cui sono elencati i più bravi lavoratori italiani. Questo è il punto di forza del servizio: attribuire alle competenze dei professionisti un reale valore.



Trovare un impiego valido: consigli e suggerimenti



Nel momento in cui ci si approccia a un’attività impegnativa come quella relativa alla ricerca del lavoro, si ha sempre la speranza che questa fase duri il meno possibile e garantisca i risultati sperati. Restare disoccupati per lungo tempo non è mai piacevole, e può portare a consumare un sacco di energie a livello nervoso. Ma la situazione non è poi molto diversa per chi un lavoro ce l’ha ma non lo ritiene soddisfacente, con il chiaro desiderio di trovare un altro impiego e cambiare posto di lavoro. Ma cercare lavoro non è un’attività semplice: occorre raccogliere un gran numero di informazioni, anche per capire quali sono le strategie più convenienti da mettere in pratica. L’obiettivo è duplice, nel senso che da una parte si desidera abbreviare il tempo speso nella ricerca e dall’altra parte si vuol fare in modo di ottenere più facilmente un colloquio.



Le soluzioni offerte da AppLavoro



Ma non bisogna pensare che trovare lavoro sia complicato, se si è disposti a darsi da fare e a investire su sé stessi: d’altra parte nel nostro Paese i posti vacanti non sono pochi. Chi non ha competenze specifiche non deve certo pensare di poter mirare a chissà quali guadagni, ma piuttosto deve rimboccarsi le maniche per studiare e regalarsi una formazione costante. Qualunque sia il tipo di lavoro a cui si ambisce, per raggiungere il traguardo c’è bisogno di una strategia programmata a dovere: si possono percorrere le strade classiche o si può fare affidamento su AppLavoro, ma in tutti i casi occorre cercare di comprendere in che tipo di settore si vuole lavorare e, in seguito, pensare alle caratteristiche della carriera che si sogna. Ma, per avere risposte precise, bisogna essere onesti con sé stessi e valutare le proprie competenze.



Offerte di lavoro a Rimini: qualche consiglio



Grazie ad AppLavoro, quindi, proviamo a scoprire quali sono le più interessanti offerte di lavoro a Rimini. Etjca Spa, per esempio, ricerca un addetto al front e back office, per un centralino che dovrà anche vendere prodotti all’interno di uno spaccio aziendale. Sempre Etjca Spa ha avviato le selezioni per un magazziniere, che sarà impegnato tra l’altro nel rifornimento delle giacenze di magazzino, nella gestione delle spedizioni e nella preparazione degli ordini. Il candidato ideale deve aver già maturato un’esperienza in questo ambito. È aperta anche la selezione per un operaio metalmeccanico che dovrà lavorare a Longiano, con orario di lavoro dalle 7.30 alle 17.30 (e in mezzo due ore di pausa pranzo). Tra i requisiti segnalati ci sono l’esperienza nell’uso di strumenti di officina – come le presse, il flessibile e il trapano – e le abilità manuali. All’inizio viene proposto un inquadramento a tempo determinato, ma finalizzato a un’assunzione con contratto a tempo indeterminato.



Posizioni aperte a Rimini, ecco le altre proposte



Il mercato del lavoro a Rimini mostra una certa vivacità; si ricerca anche un’impiegata amministrativa che sarà impegnata nell’inserimento degli ordini su un gestionale aziendale, dovendo occuparsi anche della gestione degli incassi e della fatturazione attiva e passiva. Anche in questo caso è richiesta una precedente esperienza, meglio se maturata in realtà mediamente strutturate, per lo svolgimento dello stesso tipo di lavoro. Infine, vale la pena di segnalare la ricerca di un addetto alle attività di imballaggio di gabbie, casse e pallet con l’utilizzo di sparachiodi; la sede di lavoro prevista è Villa Verucchio, e la risorsa sarà chiamata a svolgere anche mansioni di movimentazione del materiale, di carico, scarico e assemblaggio.