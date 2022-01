Attualità

Nazionale

| 08:25 - 27 Gennaio 2022

Casino online.

Giocare d'azzardo è sempre un divertimento, anche nel modo del web. Ma prima di accedere a un Casinò online è essenziale sapere in quali siti sono ammessi i cittadini italiani. Esistono infatti dei casinò online non aams, ossia non certificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi sono infatti garantiti da altri paesi dell'Unione Europea, per questo bisogna sapere a quali i giocatori del Bel Paese sono ammessi e quali no. Ti diremo quali sono le caratteristiche principali di queste piattaforme e infine i nomi dei casinò stranieri che accettano italiani. Presta sempre attenzione a quale sito ti affidi per giocare il tuo denaro.



Le caratteristiche dei casinò stranieri



Sono ormai tantissimi i giocatori d'Italia che si cimentano nel gioco online, a cui si può partecipare tramite app per smartphone e sito web per PC. Allo stesso modo, ci sono diversi casinò stranieri che accettano italiani, garantendo un'esperienza di gioco in totale sicurezza e al massimo del divertimento. Un altro punto a loro favore, a differenza delle tradizionali piattaforme su Internet, è la vasta scelta di giochi disponibili. Infatti i casinò stranieri non aams offrono una rosa di divertimenti decisamente più interessante, sia in termini di qualità che di quantità. Non sei ancora sicuro? Continua a leggere e cambierai idea.



Questi siti offrono altri numerosissimi vantaggi. Velocità di registrazione, succulenti bonus di benvenuto e pagamento in cripto valute, metodo sempre più diffuso. Di certo non possono lasciare indifferente nessun appassionato di gioco. Un altro aspetto fondamentale riguarda la sicurezza finanziaria del vostro portafoglio. L'immissione e la vincita di denaro sono garantite sia con i classici metodi di pagamento, come bonifico e carte di credito, sia con i portafogli elettronici. Ci riferiamo a PayPal per primo, diffuso in tutto il mondo. Rispondono poi all'appello Neteller, Skrill e Paysafecard, ideati appositamente per gestire denaro nei casinò online non certificati dall'Agenzia delle Dogane.



I nomi dei casinò stranieri



È l'ora di fare i nomi dei migliori siti per i giocatori italiani. Cominciamo con Nomini, il quale accetta pagamenti in Bitcoin ed è dotato persino di una live chat in italiano. Le sue recensioni sono tra le più alte. Passiamo poi a Rabona Casino: l'esperienza di gioco è facile e intuitiva. Inoltre è il luogo ideale per gli appassionati dei games esport. Diversi tornei e promozioni ti aspettano! Parliamo poi del lussuoso Zet Casino, che ti offre la possibilità di avere un manager VIP personale. Altri punti forza sono la sua Top Live Dealer di Giochi e l'assistenza telefonica.



Parliamo ora di LibraBet, apprezzata per l'assortimento di esperienze e i pagamenti veloci e sicuri. Si può prestabilire un tetto massimo di denaro giocato e vincere diversi bonus ogni giorno. Playamo Casino invece è online ormai diverso tempo. I suoi software sono stati progettati da alcuni sviluppatori molto ambiti dai competitors. Consigliamo questa piattaforma per la policy di trasparenza circa clienti, licenza e informazioni aziendali. Infine citiamo 22Bet. Con questa piattaforma si ha la possibilità di giocare ovunque si voglia grazie alla sua App. Ci sono poi requisiti minimi di deposito e più di cento eventi live di scommesse sportive.